Antwerp-Club Bruges, Charleroi-Mouscron, Standard-Eupen et Genk-Anderlecht pour la reprise

La première journée du championnat de Belgique de football disputée en 2018 propose quelques belles rencontres. L’affiche dans le haut du tableau concernera la visite dimanche (14h30) des leaders du Club Bruges sur la pelouse de l’Antwerp, l’une des belles surprises de la saison. Genk-Anderlecht, aussi dans le haut du classement, vaudra le coup d’oeil. Vendredi soir, le derby hennuyer Charleroi-Mouscron, et samedi, celui de la province de Liège Standard-Eupen ou encore Malines-Zulte Waregem vaudront d’être suivis à d’autres égards. Charleroi, brillant 2e de la Jupiler Pro League, a vu ses ambitions en Coupe s’envoler cette semaine en quart de finale après la correction (5-1) subie contre le Club Bruges, qui caracole en tête du classement avec 11 points d’avance. Désormais les hommes de Felice Mazzu n’ont qu’un objectif : les play-offs. Mouscron, surprenant 9e, n’aura rien à perdre.

Samedi, à 18h00, le Standard, 10e à 3 points de la 6e place, ne peut plus rien laisser filer à Sclessin s’il veut se qualifier pour les play-offs 1. Il reste sur un bilan de 3 points sur 15. Eupen, 16e avec 16 points, voudra rester dans le coup dans la lutte pour le maintien. D’autant que les deux équipes qui le précèdent au classement, Malines (18) et Zulte Waregem (20), s’affrontent sur le terrain du KVM (20h30). Les deux formations restent sur trois défaites de rang. La dernière victoire de Zulte Waregem remonte au 28 octobre face à … Malines (2-1).

A 20 heures, Saint-Trond voudra préserver sa 6e place en se déplaçant à Waasland-Beveren qui a peut-être digéré le départ de Philippe Clément pour Genk. Ostende-Courtrai complète cette soirée.

Dimanche à 14h30, Antwerp-Club Bruges verra s’opposer deux styles, l’offensif de Ivan Leko et le pragmatique de Laszlo Bölöni. Fort de ses 53 buts, 17 victoires en 21 matchs, et 11 points d’avance sur le 2e au classement, Bruges peut évoluer en toute décontraction. L’Antwerp, promu et néanmoins 4e, a engagé du renfort offensif pendant la trêve hivernale.

A 18h00, Genk, 7e (27 pts) reçoit Anderlecht, 3e (40). Le champion en titre n’a pas encore réussi à dénicher l’apport offensif qu’il recherche. Les Limbourgeois ont neuf rencontres devant eux pour accrocher les play-offs 1. Ils n’ont pas oublié qu’ils étaient venus s’imposer à l’aller au stade Constant Vanden Stock (0-1).

La journée s’achèvera à 20h00 à Gand. Les Buffalos, cinquièmes avec 32 points, accueillent Lokeren (24) qui reste sur deux succès qui lui ont permis fin 2017 de s’éloigner de la zone dangereuse.

Source: Belga