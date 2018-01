Ellen Pompeo continue « Grey’s Anatomy », à 20 millions $ la saison

La vedette de « Grey’s Anatomy » Ellen Pompeo s’est engagée pour deux saisons supplémentaires de la série moyennant 20 millions $ la saison, a annoncé l’actrice, qui voit l’égalité de traitement avec les hommes comme un enjeu majeur du changement à Hollywood.

Lancée en 2005, la série médicale qui se déroule dans un hôpital imaginaire de Seattle (nord-ouest) a récemment dépassé le cap des 300 épisodes et réalise encore des audiences élevées.

Ellen Pompeo a expliqué au magazine spécialisé « The Hollywood Reporter » que son nouvel engagement prévoyait un salaire de 575.000 $ par épisode pour les 15e et 16e saisons, ainsi qu’une prime à la signature et de l’intéressement, soit plus de 20 millions de dollars par saison au total.

L’actrice la mieux payée

Interrogée par l’AFP, ABC a confirmé l’accord pour deux saisons supplémentaires mais n’a pas commenté ce chiffre, qui ferait de l’interprète de Meredith Grey, héroïne de « Grey’s Anatomy », l’actrice de télévision la mieux payée pour une série dramatique.

Selon le magazine Forbes, l’actrice la mieux payée à la télévision est actuellement Sofia Vergara -dans le sitcom « Modern Family », aussi sur ABC- avec 41,5 millions de dollars par saison, devant Kaley Cuoco pour « The Big Bang Theory » (CBS) avec 26 millions.

Sofia Vergara perçoit plus du double de ses partenaires masculins dans « Modern Family », tandis que Kaley Cuoco est au même niveau que les vedettes masculines de « The Big Bang Theory », selon Forbes, qui a compté dix actrices parmi les vingt meilleurs salaires de la fiction télé aux Etats-Unis l’an dernier.

« Je me sens à l’aise pour demander ce à quoi j’ai droit »

« La série continuera tant qu’Ellen le voudra », a déclaré au « Hollywood Reporter » Shonda Rhimes, créatrice de « Grey’s Anatomy » devenue l’une des grandes figures de la production télévisée, avec aussi de « How to Get Away with Murder » et de « Scandal ».

« J’ai 48 ans désormais et je suis arrivée à un point où je me sens à l’aise pour demander ce à quoi j’ai droit, ce qui vient avec l’âge », a expliqué Ellen Pompeo, qui a signé un contrat d’exclusivité avec ABC.

« Je ne suis pas nécessairement perçue comme une actrice qui a réussi, à la différence d’une actrice de 24 ans qui a fait quelques gros films mais qui est probablement payée que dalle, certainement moins que son partenaire masculin et sans intéressement », a-t-elle poursuivi. « Si nous voulons parler de changement, cela doit en faire partie », a-t-elle dit.