Le spin-off « Solo : A Star Wars Story » reviendra sur la rencontre d’Han Solo et Chewbacca

Disney vient de mettre en ligne le synopsis du spin-off de la saga intersidérale sur le site officiel de « Star Wars ».

Ces premiers éléments dévoilés donnent de vagues indices sur l’intrigue du film : « Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à la découverte d’une galaxie lointaine, très lointaine dans Solo : A Star Wars Story, une toute nouvelle aventure avec le vaurien le plus aimé de la galaxie. À travers une série d’aventures audacieuses dans un univers criminel sombre et dangereux, Han Solo va rencontrer Chewbacca, son futur puissant co-pilote ainsi que le célèbre joueur Lando Calrissian, au cours d’un voyage qui marquera le destin de l’un des héros les plus atypiques de la saga ‘Star Wars’. »

Réalisé par Ron Howard, « Solo: A Star Wars Story » est le deuxième film dérivé de la franchise après « Rogue One », sorti en 2016. L’histoire se déroulera avant les événements de « Star Wars – Episode IV: un nouvel espoir » (1977) et sera consacré à la jeunesse de Han Solo. « Solo : A Star Wars Story » est attendu en salles le 23 mai 2018.