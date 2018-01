Wall Street: le Dow Jones termine pour la première fois au-dessus des 26.000 points

Wall Street a repris sa course aux records mercredi, le Dow Jones terminant pour la première fois au-dessus des 26.000 points, soutenu par le cours de Boeing et l’envolée des valeurs technologiques, le Nasdaq et le S&P 500 affichant également des records. Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l’indice vedette de Wall Street, a gagné 1,26% à 26.116,82 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, 1,03% à 7.298,28 points et l’indice élargi S&P 500 0,94% à 2.802,65 points, franchissant pour la première fois le cap des 2.800 points à la clôture.

Source: Belga