Pas de liste Ecolo, mais bien Vert Ardent, à Liège pour les élections communales

Il n’y aura pas de liste Ecolo à Liège pour les élections communales d’octobre 2018 mais bien une liste d’un mouvement éco-citoyen, dénommé Vert Ardent, qui a été initié par la locale Ecolo Liège et à laquelle se sont joints le Mouvement Demain et le Parti Pirate. C’est avec des citoyens partageant les mêmes valeurs que seront désignées les personnes qui figureront sur la liste, y compris le ou la candidat(e) bourgmestre, a annoncé mercredi Caroline Saal, cheffe de groupe Ecolo à Liège. « A travers ce mouvement, nous souhaitons porter un nouveau projet pour une ville plus citoyenne, plus solidaire, plus durable, plus ouverte, plus écologique et tournée vers l’avenir », souligne Caroline Saal. « Nous élaborerons ensemble, avec un maximum de citoyen(ne)s, un programme éco-citoyen et nous le porterons durant la campagne en vue de gérer notre ville au lendemain du scrutin ».

Le mouvement Vert Ardent se veut également innovant dans la méthode puisque à l’heure où l’on assiste à la désignation des candidats qui tireront la liste au sein de diverses formations politiques, dans diverses villes et communes, ses membres entendent avant tout définir le contenu du programme en invitant des citoyen(ne)s partageant les mêmes objectifs, les mêmes valeurs à les rejoindre au sein de cercles thématiques abordant différentes matières comme la mobilité, l’environnement, la démocratie locale, la culture, la cohésion sociale, le logement, le sexisme… En outre, les membres ont choisi de désigner leurs représentants via une élection sans candidat(s).

Le programme sera donc élaboré au travers des cercles thématiques, accessibles à tous, au cours desquels seront confrontées les propositions des membres du mouvement ainsi que les idées et suggestions de citoyen(ne)s, d’associations… Ce qui en ressortira sera rassemblé pour constituer le programme qui sera validé et présenté en juin.

« Une dizaine de personnes qui occuperont les places principales de la liste, parmi lesquelles notre candidat(e) bourgmestre, seront désignées lors de l’assemblée du 4 mars. Le reste de la liste suivra en mai. Nous souhaitons que notre liste regroupe des personnes issues des différentes structures rassemblées au sein de Vert Ardent ainsi que des citoyen(ne)s non-membres de formations politiques », précise Pierre Eyben (Mouvement Demain).

Quant à un ou plusieurs partenaire(s) de majorité, Caroline Saal a expliqué que Vert Ardent ne sera disposé à gérer la ville qu’avec un/des partenaire(s) partageant leur programme et décidé(s) « à avancer avec nous de manière progressiste ». Une liste Ecolo sera, par contre, déposée pour le scrutin provincial.

Source: Belga