Maastricht et Valkenburg encore au programme de l’Amstel Gold Race pour les cinq prochaines années

Maastricht et Valkenburg resteront au programme de l’Amstel Gold Race. La classique cycliste printanière a prolongé, de cinq ans, les contrats avec les deux communes du Limbourg néerlandais. La course s’élancera depuis Maastricht jusqu’en 2022 alors que Valkenburg sera encore le théâtre de l’arrivée pour les cinq prochaines éditions. La 53e édition de l’Amstel Gold Race se déroulera le dimanche 15 avril. Maastricht accueille l’arrivée depuis 1998. « Le départ d’une telle course représente un apport économique important pour Maastricht », a expliqué John Aarts, échevin de la ville néerlandaise.

Quant à l’arrivée, elle se déroule à Valkenburg depuis 2003. « La course est étroitement liée à notre commune. L’arrivée de l’Amstel Gold Race est un des moments forts dans notre entité », a raconté Jan Vermeer, conseiller municipal à Valkenburg.

En 2017, Philippe Gilbert s’était imposé pour la 4e fois et n’est plus qu’à un succès du Néerlandais Jan Raas, 5 victoires au compteur.

Source: Belga