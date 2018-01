Ligue des Champions de Basket (m) – Ostende dispose de Nanterre et se relance au classement

Le BC Ostende n’a pas tremblé face aux Français de Nanterre mercredi soir au Versluys Dôme lors de la 11e journée de la Ligue des Champions de basket. Les Champions de Belgique se sont imposés 73-60 (mi-temps 31-37) et en profitent pour se relancer dans la course à la qualification pour le deuxième tour. Au match aller, Ostende s’était incliné d’un point 75-74. Les hommes de Dario Gjergja ont bien démarré la rencontre et sont restés au coude à coude avec les Français lors du premier quart (18-19). Alors que le duel était toujours aussi serré, les Français sont tout de même parvenus à creuser un écart de six points avant la pause. Mais c’est au retour des vestiaires que les Côtiers ont fait la différence grâce à un troisième quart extraordinaire marqué par un partiel de 22-2. Le dernier quart n’a donc été qu’une formalité pour les champions de Belgique qui ont clôturé la rencontre avec treize points d’avance.

À trois rencontres de la fin du premier tour, Ostende est cinquième avec cinq victoires (16 points) et revient à la hauteur d’Avellino qui s’est incliné face aux Polonais de Stelmet Enea Zielona Gora, adversaires d’Ostende mardi prochain.

Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le deuxième tour. Le cinquième et le sixième sont repêchés en FIBA Europe Cup.

Ostende – Nanterre 73 – 60

18-19/13-18/27-11

Ostende: 15/29 à 2pts, 11/21 à 3pts, 10/13 LF, 38 rebonds, 17 assists, 18 pertes de balle, 18 fautes. Lasisi 7 (2×3), Schwartz 7 (1×3), Mwema 4 (1×3), Salumu 23 (4×3), Myers 4, Jagodic-Kuridza 4, Kesteloot 5, Jekiri 6 (6 rbds), Fieler 3 (1×3, 6 rbds), Mihailovic 10 (2×3)

Nanterre: 13/32 à 2pts, 9/28 à 3pts, 7/14 LF, 26 rebonds, 10 assists, 11 pertes de balle, 16 fautes. Petteway 19 (3×3), Aminu 4 (5 rbds), Shuler 4 (5 assists), Schaffartzik 9 (3×3), Invernizzi 9 (3×3), Tchouaffe, Hesson 4, Pansa 2, Wilson 9, Ducteil.

Source: Belga