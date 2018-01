Le petit éléphanteau de Kai-Mook né à Planckendael est bel et bien une femelle

Tweet on Twitter

Le petit éléphanteau né samedi à Planckendael serait bel et bien une femelle, alors que le parc animalier pensait initialement qu’il s’agissait d’un mâle. Les internautes sont invités à suggérer un nom pour le nouveau-né. Kai-Mook, la première éléphant née en Belgique, a mis bas après 630 jours de gestation.

Les internautes sont invités à suggérer un nom via les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #KaiMookMama. Les animaux voyant le jour en 2018 doivent recevoir un nom commençant par la lettre T. Dans le cas du petit pachyderme, le patronyme devra être d’origine asiatique en raison de ses origines. Les soigneurs choisiront ensuite parmi les propositions formulées en ligne.

Le bébé proboscidien est déjà plus imposant que sa nièce Suki, (la petite de May Tagu, soeur de Kai-Mook) née le jour de Noël. La naissance s’est déroulée sans problème et l’éléphanteau s’est vite mis sur ses pattes. Les visiteurs peuvent déjà admirer la nouvelle petite vedette du parc.

Plus tard dans l’année, probablement à l’approche de l’été, Phyo Phyo, la mère de Kai-Mook et May Tagu, sera une nouvelle fois maman. Dans tous les cas, le père est Chang, qui a été déplacé à Copenhague afin de participer à un programme de reproduction. Kanvar, un autre mâle en provenance du zoo d’Anvers, est venu le remplacer afin de lui aussi générer une descendance.

Source: Belga