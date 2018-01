Euroligue (d) – Castors Braine, battu par Sopron 61-66, manque l’exploit de peu

Castors Braine s’est incliné de justesse 61-66 (mi-temps: 35-32) face aux Hongroises de Sopron pour le compte de la 12e journée de l’Euroligue féminine de basket, mercredi au Spiroudôme de Charleroi dans le groupe A. Privé de sa joueuse ukrainienne Oleysia Malashenko (rupture partielle du tendon d’Achille) absente plusieurs semaines, Castors Braine a tenu la dragée haute aux Hongroises, deuxième du groupe et qualifiées pour les quarts de finale de l’Euroligue. Le money-time a été en faveur de Sopron qui s’impose sur le fil.

Les Brainoises d’Ainars Zvirgzdins, toujours 7es de la poule à une victoire de la 6e place occupée par Villeneuve d’Ascq, battu également mercredi (59-72 par Prague), doivent encore aller à Polkowice en Pologne, mercredi prochain, avant de recevoir l’USK Prague lors de la dernière journée le 31 janvier pour espérer aller chercher la 6e place.

Les quatre premiers de chaque poule disputent des quarts de finale au meilleur des cinq matches. Les vainqueurs sont qualifiés pour un Final Four. Les équipes à égalité en première phase sont départagées aux matches entre elles. Les 5e et 6e classés sont reversés en quarts de finale de l’Eurocoupe. Les 7e et 8e sont éliminés.

Source: Belga