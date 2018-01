Coupe d’Europe FIBA – Mons-Hainaut avale Groningen et signe sa première victoire au 2e tour

Mons-Hainaut s’est imposé 84-65 (mi-temps 50-29) face aux Néerlandais du Donar Groningen lors de son troisième match du second tour de la Coupe d’Europe FIBA de basket. Les Hennuyers enregistrent ainsi leur première victoire dans le groupe L mais restent tout de même 4es de la poule. Leader du groupe avec deux victoires sur deux, Groningen s’est vu tout de suite agressé par Mons qui a immédiatement enfilé deux paniers à trois point via Jones et Demps pour creuser un premier écart. L’équipe de Daniel Goethals a ensuite conservé son avance avant de clôturer son excellent premier quart par deux nouveaux paniers à trois points (25-13).

En confiance, les Montois ont gardé le pied sur l’accélérateur lors d’un deuxième quart dominé et ont compté une avance maximale de 25 points. Confortablement au commandes à la mi-temps (50-29), Mons-Hainaut a parfaitement géré la deuxième partie de rencontre et contenu la réaction de Groningen qui n’a pu qu’atténuer le score.

Au classement, Mons revient à la hauteur du Keravnos avec 4 points alors que Groningen mène toujours la danse avec cinq points tout comme Cluj. Les deux premiers de chacun des 4 groupes du second tour seront qualifiés pour les huitièmes de finale.

Mercredi prochain, Mons-Hainaut jouera son quatrième match et recevra les Chypriotes du Keravnos.

