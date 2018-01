Keira Knightley en thérapie après avoir joué pour la première fois dans Pirates des Caraïbes

L’actrice britannique Keira Knightley (32) avait 18 ans lorsqu’elle a joué pour la première fois Elizabeth Swann en 2003. Elle admet que la célébrité du jour au lendemain était de trop et que cela lui a valu des années de thérapie.

« Je l’ai trouvé assez terrifiant », a-t-elle confié au magazine Variety en faisant référence à sa célébrité soudaine. « Je ne suis pas quelqu’un d’extraverti, donc j’ai trouvé ce niveau d’attention et de gloire vraiment difficile à supporter. C’est un âge où vous devenez quelqu’un, vous ne l’êtes pas encore devenu et vous devez faire des erreurs. C’est un âge très précaire, particulièrement pour des femmes ». « Vous êtes à certains égards toujours un enfant. Je peux y faire face maintenant, et c’est génial, mais à l’époque, ce ne l’était pas, et ça m’a pris plusieurs années de thérapie pour comprendre ce qui m’arrivait ».

Néanmoins, l’actrice n’échangerait ses premières années pour rien au monde. « Cela a lancé ma carrière… Je suis incroyablement chanceuse maintenant, et ma carrière est à un moment où je l’apprécie vraiment, et le niveau de célébrité est beaucoup moins intense. »