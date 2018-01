La Belgique sera frappée par une tempête, la fameuse bombe cyclonique

Tweet on Twitter

Les prévisions météo montrent que la Belgique sera frappée par des gros orages et rafales de vent venus de la mer du Nord.

Les météorologues ont prévu une grosse tempête qui débarquera ce jeudi. « Une zone de dépression est présente depuis longtemps sur les cartes météo et nous sommes presque certains qu’elle atteindra le Benelux », remarque Nicolas Roose, météorologue de NoordweerBenelux.

La tempête sera plutôt concentrée sur les Pays-Bas avec des vents puissants, qui commenceront jeudi matin à la Mer du Nord et sur la côte nord-ouest.

Le météorologue Nicolas Roose explique sur son compte Twitter qu’‘’en plus du modèle météorologique allemand ICON (DWD), le modèle météorologique français ARPEGE est maintenant sur #storm weather le #day. Avec le bon réglage et les orages, le #windstoten pourrait atteindre plus de 150 km / h sur #Noordzee. Quelque chose à surveiller’’!

Naast het Duitse weermodel ICON (DWD) gaat nu ook het Franse weermodel ARPEGE voor fors #stormweer op #donderdag. Bij de juiste setting en onweerachtige buien zouden de #windstoten kunnen pieken tot ruim 150 km/u op volle #Noordzee. Iets om in de gaten te houden! pic.twitter.com/rS0DfCKKkW — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 15 janvier 2018

La Belgique atteindra des rafales de vent de 70 à 90 km/h à partir de 6h jusqu’à l’après-midi, probablement avec des orages. « Généralement, durant le mois de décembre, la Russie pose les bases d’un hiver froid: s’il fait froid là-bas, il fera froid chez nous », explique Nicolas Roose.