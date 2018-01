Sergey Sirotkin est le deuxième pilote de Williams pour 2018 en F1

Tweet on Twitter

L’écurie britannique de Formule 1 Williams a enfin annoncé mardi l’identité du coéquipier du Canadien Lance Stroll, 19 ans, pour la saison 2018. Il s’agit en effet du Russe Sergey Sirotkin, 22 ans, notamment préféré au Polonais de 33 ans Robert Kubica, néanmoins conservé en tant que pilote de réserve et de développement. Sirotkin remplace le Brésilien Felipe Massa, parti à la retraite à la fin de la saison dernière. Avec cette annonce, le plateau des vingt pilotes de la saison 2018 de F1 est connu.

Ancien pilote d’essais pour Sauber (2014) et Renault (2016, 2017), Sirotkin s’est distingué par deux 3e places dans la GP2 Series (en 2015 et 2016) ainsi qu’une 4e place en Formule Renault 3.5 en 2014. Il avait été mis en compétition avec Kubica lors des tests de pneus à Abou Dhabi fin novembre, où il aurait beaucoup impressionné la direction de Williams. Mais il bénéficiait aussi de gros soutiens financiers (15 millions d’euros) qui ont sans doute sensiblement pesé dans la balance. Son palmarès en monoplace se limite à un titre de Formule Abarth en 2011.

« Je suis fier et heureux de rejoindre une écurie aussi prestigieuse que Williams », a avoué Sergey Sirotkin. « Arriver à un poste de pilote F1 a demandé une somme incroyable d’efforts, et je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont aidé à réaliser mon rêve. Le team peut être certain que je donnerai le meilleur de moi-même ».

Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle recrue. « Nous avons procédé à un examen rigoureux et exhaustif de plusieurs pilotes. Sergey a impressionné toute l’équipe grâce à son talent, ainsi que son retour d’informations techniques et son éthique de travail, aussi bien à l’usine qu’à Abou Dhabi ».

Enfin Claire Williams, ravie de l’arrivée du pilote russe, s’est déclarée « impatiente de voir ce que la saison 2018 apportera à l’écurie. Les capacités de Lance (Stroll) et Sergey (Sirotkin) vont sûrement valoir de beaux résultats à l’équipe », a-t-elle dit. « La philosophie de Williams a toujours été de promouvoir et accompagner de jeunes talents. Sergey s’inscrit pleinement dans cette dynamique ! »

Kubica, qui espérait faire son retour en tant que titulaire dans un baquet en F1 après huit ans d’absence à la suite d’un grave accident de rallye, mais qui ne présentait pas autant de garanties, tant physiques que financières, devra se contenter de rouler lors de séances d’essais libres. Et de se trouver aux premières loges si jamais Sirotkin ne donnait pas satisfaction.

Source: Belga