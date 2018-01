Jupiler Pro League – 21e journée – Genk arrache la victoire dans les arrêts de jeu face à Ostende

Genk est allé s’imposer à Ostende 1-2 mardi soir en match d’alignement de la 21e journée de Pro League. Le but décisif a été inscrit par Thomas Buffel dans les arrêts de jeu (90e+1). Le Brugeois de 36 ans a ainsi offert une première victoire à son coach Philippe Clément qui avait débuté son aventure sur le banc des Limbourgeois par une défaite 2-3 à Courtrai juste avant la trêve. Ostende n’a pourtant pas démérité dans cette partie qu’il a bien débuté en maîtrisant la possession du ballon. C’est pourtant bien Genk qui s’est crée les meilleures occasions en première période. Après avoir averti Dutoit à plusieurs reprises, les visiteurs ont pris l’avantage grâce à Ingvartsen qui a bien protégé son ballon à l’entrée du rectangle avant de lâcher une frappe croisée du gauche (32e).

En deuxième période, Ostende n’a pas manqué de se montrer offensif et a buté à plusieurs reprises sur Vukovic avant de forcer une égalisation plus que mérité suite au but contre son camp de Joakim Maehle (90e). Mais c’est justement quand l’équipe d’Adnan Custovic pensait avoir fait le plus dur que Thomas Buffel est venu offrir la victoire à son équipe en renard des surfaces dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+1).

Genk retrouve donc une victoire en championnat qui lui manquait depuis le 19 octobre dernier et en profite pour grimper à la 7e place du classement avec 27 points. Ostende manque quant à lui l’occasion de se donner de l’air et reste 13e avec 22 points.

Samedi, les Côtiers recevront Courtrai à 20h00 alors que Genk affrontera Anderlecht dimanche sur le coup de 18h00.

Source: Belga