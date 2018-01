Explosion à Anvers – Quatorze blessés, dont une personne dans un état critique

Tweet on Twitter

Selon un nouveau bilan communiqué en milieu de nuit, l’explosion à Anvers de lundi soir, et l’effondrement de plusieurs bâtiments qui a suivi, ont fait 14 blessés. Parmi les personnes blessées, une est dans un état critique, et 5 autres peuvent être considérées comme des blessés graves, indiquent la police et les pompiers. Les 8 autres sont des blessés légers.

Le dégagement des débris, au Paardenmarkt, va encore durer au moins toute la nuit. Il pourrait même être question de plusieurs jours. Dans un premier temps, la recherche d’éventuelles nouvelles victimes, à l’aide de chiens renifleurs, se poursuit. Selon le porte-parole de la police Wouter Bruyns, c’est peu probable qu’il reste quelqu’un dans les décombres, « mais nous ne pouvons rien exclure », précise-t-il.

La plupart des habitants des 6 bâtiments touchés ont pu trouver refuge chez des proches. La Ville a également prévu de l’hébergement pour deux à trois familles, dans le quartier.

Source: Belga