PHOTOS. Dakota Johnson et Chris Martin : c’est officiel !

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Le chanteur de Coldplay et l’actrice de « 50 Nuances de Grey » sont bien en couple.

Dakota Johnson et Chris Martin ont été aperçus enlacés sur la plage de Malibu. Les deux stars n’ont pas encore confirmé leur relation mais le Daily Mail a publié des photos ne laissant plus de place au doute.

Dakota Johnson and Chris Martin flaunt their romance during loved up stroll on the beachhttps://t.co/2CrT6qMwGi

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 16, 2018