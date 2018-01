De la neige attendue mercredi

Tweet on Twitter

Le temps sera variable, assez venteux et parfois accompagné d’averses mardi après-midi, selon les prévisions de l’IRM. Des orages restent possibles tandis que de la neige ou de la neige fondante est attendue en Ardenne.

Les maxima seront compris entre 2 et 4 degrés en Ardenne et atteindront 5 ou 6 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à assez fort, atteignant parfois 60 à 70 km/h.

Ce soir et durant la nuit, les averses diminueront temporairement avec davantage d’éclaircies sur l’ouest et le nord du pays. Dans le sud, l’IRM prévoit de la pluie, de la neige fondante ou de la neige en fonction de l’altitude ainsi qu’un risque d’orage. La couche de neige pourrait atteindre par endroits 10 cm tandis que les minima ne dépasseront pas 0 à -2 degrés en Ardenne et 0 à 4 degrés dans les autres régions.

Temps instable

Mercredi, le temps restera très instable durant la première partie de la journée avec des averses parfois intenses et hivernales, même en Basse et Moyenne Belgique où la neige pourrait temporairement tenir au sol.

Ces averses seront cependant moins intenses et moins nombreuses l’après-midi. Les maxima afficheront 0 à 3 degrés en Ardenne et 4 à 7 degrés dans les autres régions. Le vent d’ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 60 à 70 km/h.