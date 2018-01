La chanteuse des Cranberries était sur le point d’enregistrer une reprise de « Zombie »

La chanteuse irlandaise des Cranberries Dolores O’Riordan, brusquement décédée lundi à Londres, était sur le point d’enregistrer une reprise de son tube « Zombie » avec le groupe de hard rock Bad Wolves, a indiqué ce dernier.

« Nous sommes choqués et attristés par la nouvelle du décès de Dolores, quelques heures à peine avant qu’elle n’enregistre le chant sur notre version de Zombie », a déclaré Bad Wolves sur sa page Facebook.

O’Riordan est décédée « soudainement » à Londres à l’âge de 46 ans, a annoncé lundi son agent, Lindsey Holmes Publicity, en précisant que la chanteuse de rock aux cheveux de jais « était à Londres pour une courte session d’enregistrement ».

« Pleine de vie »

Selon un de ses amis, le producteur Dan Waite, la chanteuse semblait heureuse et enthousiaste quelques heures avant sa mort, dont la cause n’est pas connue à ce stade.

« Dolores m’a laissé un message vocal après minuit hier soir (dans la nuit de dimanche à lundi, ndlr) pour me dire à quel point elle aimait la version de Zombie de Bad Wolves. Elle était impatiente de me voir en studio et d’enregistrer sa voix », a-t-il déclaré.

« Elle avait l’air pleine de vie, elle plaisantait, elle était ravie de nous voir, ma femme et moi, cette semaine », a-t-il ajouté.

Sortie en 1994 sur l’album « No Need to Argue », « Zombie », une chanson d’inspiration grunge sur le conflit en Irlande du Nord, est un des plus grands succès des Cranberries, porté par des guitares lourdes et la voix à la fois puissante et sensible de Dolores O’Riordan.