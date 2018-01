Première victoire pour Mertens à Melbourne: « La confiance m’a portée »

Tweet on Twitter

« C’est toujours un sentiment spécial de gagner un match dans un tournoi du Grand Chelem que l’on n’a encore jamais disputé », confia-t-elle. Elise Mertens (WTA 37) avait le sourire lundi soir après avoir franchi avec succès le premier tour d’Australian Open. Sur le court N.20, la Louvaniste, 22 ans, tout auréolée de son deuxième titre conquis au tournoi WTA de Hobart, n’a fait qu’une bouchée de la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 125), 19 ans, issue des qualifications. Elle s’est imposée 6-2, 6-1 en 56 minutes.

« Je suis contente. Je suis arrivée un peu fatiguée, mais la confiance m’a portée », raconta-t-elle. « J’ai assez bien joué. J’ai été agressive, car c’est une jeune qui frappait également fort dans la balle. Les courts sont un peu différents de ceux de Hobart, avec un rebond plus haut. J’avais aussi moins de pression ici. C’était un premier tour. À Hobart, il s’agissait d’une finale. Et une finale, on n’en joue pas tous les jours. J’ai d’ailleurs reçu quelques félicitations, dont celles de David Goffin. Cela fait plaisir. »

Elise Mertens va désormais profiter de son jour de repos, ce mardi, pour se remettre quelque peu de ses émotions. Mercredi, la N.1 belge retrouvera ainsi l’Australienne d’origine russe Daria Gavrilova (WTA 23), 23 ans, qu’elle a battue à Perth, lors de la Hopman Cup, 2-6, 6-4, 6-2.

« C’est la quatrième fois déjà que je vais la rencontrer. Je sais donc comment elle joue. Elle a un bon coup droit et elle essaie de mettre beaucoup d’intensité dans ses frappes, mais je joue bien pour l’instant. Je dois surtout me focaliser sur moi-même. Ce sera peut-être sur un grand court (Gavrilova a joué dans la Rod Laver Arena, lundi soir, ndlr), mais cela ne me dérange pas. Au contraire, j’aime les grands courts », sourit-elle.

Source: Belga