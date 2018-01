Explosion à Anvers – Probablement « 10 à 20 » blessés, contact établi avec 3 personnes coincées sous les débris

L’explosion de lundi soir au Paardenmarkt à Anvers, et l’effondrement de larges pans de bâtiments qui s’en est suivi, ont fait « probablement 10 à 20 victimes », des personnes blessées dont certaines se trouvent encore coincées sous les débris. Quatre personnes ont déjà été dégagées de sous les décombres, confirme la police. Les pompiers et la Protection civile, qui recherchent sur place d’autres personnes prises au piège, avec notamment l’aide d’un chien, sont entrés en contact avec 3 personnes supplémentaires, qui sont coincées dans les débris de l’effondrement mais « sont conscientes ». Le travail des secours se fait le plus rapidement possible, « dans des conditions extrêmement dangereuses », assure la police.

Dans une première réaction communiquée vers 23h15 via son compte Twitter, le bourgmestre de la ville, Bart De Wever (N-VA), a souligné que « ses pensées vont aux victimes et à leur famille ». « Anvers vous soutiendra », assure-t-il, parlant d’une « terrible explosion ». « L’enquête devra déterminer les circonstances » de cet évènement, ajoute-t-il encore.

Source: Belga