Explosion à Anvers – La Protection civile recherche, avec un chien, des personnes coincées sous les débris

La police d’Anvers a indiqué lundi soir, peu avant 23h00, que la Protection civile est active sur les lieux de l’explosion survenue dans le centre-ville, au Paardenmarkt. Elle tente, avec un chien, de localiser d’éventuelles victimes sous les débris. « En ce moment, il est question de 2 à 3 disparus », précise la police de la métropole via Twitter.

La Protection civile et son chien renifleur sont assistés des pompiers, qui inspectent les lieux en hauteur depuis des nacelles de camions à échelles.

Dans un premier temps, le nombre de 5 victimes avait circulé, mais ce nombre est encore incertain.

La cause précise de l’explosion survenue dans la soirée, qui a intégralement détruit un bâtiment et en a fortement endommagé deux autres, attenants, est encore inconnue. La police avait rapidement communiqué dans la soirée qu’il ne s’agit en aucun cas d’un acte de terrorisme.

