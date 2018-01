Explosion à Anvers – Bart De Wever « impressionné » par la solidarité spontanée des habitants des environs

Le bourgmestre anversois Bart De Wever (N-VA) a indiqué lundi soir à l’agence Belga être « très impressionné » par la solidarité immédiatement montrée par les habitants de la ville à la suite de l’explosion qui a fait au moins une dizaine de blessés lundi soir et a détruit plusieurs bâtiments, au Paardenmarkt. « Je suis impressionné par les messages spontanés de nombreux habitants des environs, parmi lesquels beaucoup d’étudiants, qui ont immédiatement offert du soutien, et un hébergement sous leur toit, via les réseaux sociaux », indique le bourgmestre dans la soirée. « Cette solidarité montre comme notre ville se serre les coudes, dans le besoin. Cela mérite notre respect ».

Sur le site de microblogging Twitter, le hashtag #paardenmarkt, du nom du lieu de l’explosion, a en effet rapidement été utilisé par des habitants des environs, dans ce quartier comportant de nombreux kots étudiants. L’intervention à la suite de l’explosion ayant entrainé la fermeture d’un large périmètre, les offres de logement ainsi que de lieux abrités pour étudier ont commencé à circuler, à destination des étudiants qui seraient dans l’incapacité de rentrer chez eux lundi soir.

Quant à la cause de l’explosion, qui a entrainé l’effondrement partiel ou total de plusieurs bâtiments, « l’enquête devra en déterminer les circonstances », avait précédemment laissé entendre De Wever via Twitter.

Source: Belga