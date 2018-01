Elise Mertens retrouvera Daria Gavrilova au 2e tour de l’Open d’Australie

Daria Gavrilova (WTA 23) sera l’adversaire d’Elise Mertens (WTA 37) au deuxième tour de l’Open d’Australie. L’Australienne, tête de série N.23, s’est imposée face à l’Américaine Irina Falconi (WTA 131), issue des qualifications, sur un double 6-1 en 1 heure et 4 minutes de jeu, lundi, à Melbourne. Mertens s’était elle débarrassée de la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 125), 19 ans, issue des qualifications 6-2, 6-1. Mertens, 22 ans, et Gavrilova, 23 ans, se sont affrontées récemment à la Hopman Cup. Mertens l’avait emporté 2-6, 6-4, 6-2. Notre compatriote avait aussi remporté leur duel au deuxième tour de Roland-Garros l’an passé, 7-6 (7/4), 1-6 et 6-4. Quelques semaines plus tôt, Gavrilova avait gagné 6-2, 6-1 leur première confrontation à Rabat.

Source: Belga