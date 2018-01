Croky Cup: Charleroi la veut, le Club Bruges aussi...

Piteusement éjecté de la scène européenne dès l’été, mais il n’est pas le seul, le Club Bruges s’est lancé à la (re)conquête des trophées nationaux qu’il n’avait pu ajouter à son palmarès la saison dernière. C’est bien parti en championnat même si tenir jusqu’au bout n’est pas toujours facile dans un marathon quand on fait la course en tête. Le chemin vers la gloire est beaucoup plus bref en Coupe mais revers de la médaille, ce ne sont pas des matches faciles qui attendent les Blauw en zwart d’ici la finale du 17 mars au Stade Roi Baudouin. Mardi soir par exemple, plus d’un mois après le duel reporté le 13 décembre, Charleroi, le dauphin en Jupiler Pro League, montera sur la (nouvelle) pelouse du Jan Breydel, avec en tête la conviction que ce ce coup ci, il n’est plus question d’échouer une nouvelle fois en vue de la ligne d’arrivée de la course pointée comme le grand objectif de la saison.

Parce que plus de 110 ans après sa création en 1904, il est à présent grand temps d’écrire la première ligne sur la page blanche du palmarès d’un club certes historique, mais toujours puceau.

Et par dessus le marché si la logique du classement et l’avantage du terrain leur permettent de briser ce vieux rêve carolo, les Blauw en zwart devront se frotter au Standard dont un peu par la force des choses, la Croky Cup est également désormais la grande priorité.

Vainqueur 0-4 à Zulte Waregem, le tenant déjà déchu de la Coupe, juste avant la trêve hivernale en championnat, Charleroi a battu le FC Seoul 1-0 mercredi passé en match amical, puis Yanbian Fun, un club de D2 chinoise, 3-0, vendredi.

Il n’a disputé que deux finales de coupe, en 1978 (0-2 contre Beveren) et en 1993 (0-2 contre le Standard), après avoir les deux fois éliminé Bruges lors d’un des tours précédents.

Bruges, le recordman des victoires (11) en Coupe, qui avait (un peu) peiné avant de prendre le dessus, 4-2, sur Mouscron, grâce entre autres à un penalty suivi d’une sévère exclusion, reste également sur un succès en amical, 2-1 contre le FC Groningue.

Les deux équipes, Bruges à Sotogrande et Charleroi à Murcie, ont effectué leur stage hivernal en Espagne. Le Sporting carolo ne peut par ailleurs plus compter sur Clément Tainmont, désormais malinois.

Les quarts de finale se disputent en une manche, contrairement aux demies, Standard – Bruges ou Charleroi, le 31/1 et le 8/2; et Courtrai – Genk, le 30/1 et le 6/2.

Source: Belga