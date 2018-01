Axel Witsel auteur du but de l’année chez les Diables Rouges

Axel Witsel a réalisé le plus beau but de l’année 2017 des Diables Rouges, a annoncé lundi l’Union belge de football. Witsel avait réussi un magnifique retourné dans le match contre Gibraltar (9-0), le 31 août, en qualifications au Mondial 2018. Le but de Witsel a été plebiscité par 3.808 supporters. Les deuxième et troisième places sont occupées par deux buts inscrits contre la Grèce. La frappe de l’extérieur du rectangle réalisée par Jan Vertonghen à Athènes (1-2), le 3 septembre, a obtenu 936 voix. Au match aller (1-1), le 25 mars, Romelu Lukaku avait réussi un enchaînement contrôle poitrine-reprise instantanée qui lui a valu 912 votes et la troisième place.

Source: Belga