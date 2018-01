Une date et un premier teaser pour la saison 2 de « The Handmaid’s Tale »

Tweet on Twitter

La deuxième saison de la série qui a tout raflé lors des derniers Emmy Awards et Golden Globes sera lancée le 25 avril sur la plateforme Hulu.

Comme le montre le teaser dévoilé par le service de streaming, ce dimanche, la prochaine salve d’épisodes offrira un regard plus profond sur les conflits sociaux et politiques qui rythment la République de Gilead. La nouvelle saison de la série adaptée du roman de Margaret Atwood tournera autour de la grossesse d’Offred, interprétée par Elisabeth Moss, et son combat pour retrouver l’enfant que le gouvernement lui a arraché.

Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd et Max Minghella reprendront leur rôle. Marisa Tomei, l’actrice de « Mon cousin Vinny » et « Spider-Man : Homecoming », fera une apparition dans le deuxième épisode.