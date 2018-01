Un temps ensoleillé en de nombreux endroits

Le temps sera calme et ensoleillé en de nombreux endroits, dimanche, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 3 degrés en Haute Belgique et 7 degrés en plaine. Le vent sera faible, dans le sud-est généralement modéré et s’orientera du sud-est vers le sud. En soirée et durant la nuit, de larges éclaircies sont attendues dans le centre et l’est du pays, puis le temps deviendra progressivement très nuageux. Les minima seront compris entre -3 degrés dans les Hautes Fagnes et 2 degrés dans le centre et l’ouest. Des bancs de brouillard givrant pourront se former au sud du sillon Sambre et Meuse.

La journée de lundi débutera sous les nuages, avec de la pluie sur l’ouest vers midi. Cette zone de pluie se déplacera vers l’est dans l’après-midi, provoquant des averses en début de soirée, voire de la neige fondante sur les hauteurs ardennaises. Les maxima oscilleront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes et 9 degrés au littoral.

Mardi, le temps sera variable avec un vent très soutenu, des rafales pouvant atteindre jusqu’à 75 km/h.

Source: Belga