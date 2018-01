Primera Division – Lionel Messi marque son 366e but en championnat et dépasse le légendaire Gerd Müller

Lionel Messi a établi un nouveau record, dimanche soir. Lors de la victoire 2-4 du FC Barcelone à la Real Sociedad, l’Argentin a marqué le 366e but de sa carrière en championnat. Il dépasse désormais les 365 buts inscrits par l’Allemand Gerd Müller, le buteur Bayern Munich entre 1964 et 1979. Messi devient du même coup le meilleur buteur de l’histoire des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France). Ce but de Messi, le 17e en 19 journées de championnat, a été inscrit sur coup franc direct et a fixé le score définitif du match.

