Masters de snooker – Pas de quart de finale pour Luca Brecel

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Luca Brecel (WS 11) n’est pas parvenu à s’extraire du premier tour du Masters de snooker, dimanche soir à l’Alexandra Palace de Londres. Le Limbourgeois a perdu au 1er tour 6-3 des oeuvres du Nord-Irlandais Mark Allen (WS 8). Brecel a remporté le premier frame et était encore au contact à 3-3. Dans la 7e manche, alors qu’il était bien parti sa bille blanche accompagna la verte dans la poche avec pour résultat la manche pour Allen. Celui-ci finissait très fort dans les deux dernières manches en réalisant notamment un break de 120 pour conclure et recevoir son billet pour les quarts.

Dans l’autre match du premier tour, le Gallois a créé la surprise en éliminant 6-5 le N.1 mondial l’Anglais Mark Selby triple vainqueur du Masters en 2008, 2010 et 2013.

– Résultats du 1er tour:

Mark Williams (PdG/10) – Mark Selby (Ang/1) 6-5

135(135)/0 – 89(89)/4 – 18/70(70) – 4/73 – 15/82(70) – 81(81)/46 – 9/82 – 2/87(76) – 74/47 – 90(58)/32 – 65/45

Mark Allen (IdN/8) – Luca Brecel (Bel/11) 6-3

4/81(65) – 119(86)/25 – 27/73 – 141(135)/0 – 72(72)/0 – 45/47 – 71/43 – 70/0 – 120(120)

.

Source: Belga