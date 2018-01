Les Belges à l’étranger – Vermaelen se mue en passeur et permet au Barça de remonter la Real Sociedad de Januzaj

Thomas Vermaelen a délivré sa première passe décisive sous le maillot du FC Barcelone dimanche soir lors du duel remporté 2-4 par les Catalans face à leur bête noire la Real Sociedad. Titulaire à Saint-Sébastian lors de cette rencontre qui comptait pour la 19e journée de Primera Division, le Diable Rouge a remporté un duel aérien de la tête à la 71e minute de jeu suite à une mauvaise relance du portier adverse. D’une tête puissante, il a ainsi servi Luis Suarez qui s’est chargé placer les siens aux commandes pour la première fois de la rencontre après un début de match fort compliqué. La Real Sociedad a en effet réalisé une entame de partie idéale. Très à l’aise techniquement et dans la circulation du ballon, les Basques ont puni le Barça une première fois grâce à Willian José (11e) avant de récidiver une vingtaine de minutes plus tard avec Juanmi (34e). Dans les deux cas, la défense catalane fut coupable. On pensait alors que les Basques se dirigeaient vers un huitième match consécutif sans défaite à domicile contre Barcelone.

Mais l’équipe d’Ernesto Valverde a réagi. Pique et Vermaelen retrouvaient leur niveau et gagnaient à nouveau leurs duels. Avant la pause, Paulinho parvenait à réduire l’écart et à relancer les siens (39e). En deuxième période, Barcelone afficha un tout autre visage avec un Vermaelen impérial dans les duels et impeccable dans ses tacles. Luis Suarez apporta une égalisation logique (50e) avant de donner l’avance aux siens grâce à la passe de Vermaelen (71e).

La Real Sociedad tentera de réagir en faisant monter au jeu Adnan Januzaj (79e) mais c’est encore le Barça qui fit trembler les filets grâce à un coup franc de Lionel Messi (85e), le 17e but de l’Argentin en tête du classement des buteurs.

Au classement, Barcelone navigue toujours en tête avec 51 points, neuf de plus que l’Atletico Madrid et 19 de plus que le Real Madrid qui compte un match de retard. La Sociedad est 15e avec 23 points.

Source: Belga