Le pont d’autoroute à Grâce-Hollogne démoli

Les opérations de démolition du pont de l’autoroute A604 à Grâce-Hollogne, en région liégeoise, se sont déroulées sans encombre. Le pont étant démoli, il s’agit désormais de procéder à l’évacuation des gravats, a indiqué la Sofico, gestionnaire des infrastructures autoroutières wallonnes, dimanche en début de soirée. Lancées samedi soir, les opérations de démolition de ce pont d’autoroute (numéro 8) se sont déroulées durant la nuit et tout au long de la journée de dimanche selon le planning qui avait été établi. Les équipes s’attellent désormais à l’évacuation des gravats. Il restera alors à replacer les glissières de sécurité sur l’autoroute et nettoyer la voirie.

Selon la Sofico, aucun problème particulier n’a été rencontré durant les opérations et on n’a pas relevé de perturbations en raison de la fermeture de l’autoroute, dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs 2 « Grâce-Hollogne » et 3 « Toutes voies ». « L’A604 absorbe environ 40.000 véhicules par jour. Il avait été décidé de travailler de nuit et le week-end afin d’impacter le moins possible le trafic et il s’est avéré que ce fut une bonne formule », a-t-on souligné à la Sofico.

Ce pont, situé à hauteur de la rue Haute Claire, devait être démoli en raison de son état de dégradation et ne sera pas reconstruit car sous-utilisé et situé à proximité de deux autres ponts qui surplombent l’autoroute. La rue Haute Claire deviendra une voie sans issue et une zone de rebroussement sera aménagée afin de permettre aux habitants des deux parties de cette rue de faire aisément demi-tour.

Vu l’évolution du chantier, rien ne s’oppose à priori à ce que l’autoroute soit rouverte lundi à 6 h.

