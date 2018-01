WTA Hobart: Elise Mertens titrée aussi en double avec la Néerlandaise Demi Schuurs

Victorieuse en simple, Elise Mertens a également remporté le double du tournoi WTA d’Hobart, épreuve sur dur dotée de 250.000 dollars, samedi, en Australie. Mertens et sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs, troisièmes têtes de série, ont battu 6-2, 6-2 l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Japonaise Makoto Ninomiya. La rencontre a duré 54 minutes. Plus tôt dans la journée, Mertens (WTA 36) s’était imposée face à la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 57) en trois sets, 6-1, 4-6 et 6-3, en finale du simple.

Notre compatriote, 22 ans, compte désormais deux titres en simple, tous deux conquis à Hobart, et quatre en double. Avec Demi Schuurs, elle avait remporté le tournoi de Guangzhou l’an passé. En 2016, Mertens avait été titrée à Auckland aux côtés d’An-Sophie Mestach et à Limoges (WTA 125K Series) avec la Luxembourgeoise Mandy Minella.

Source: Belga