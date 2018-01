Proximus League – Le Cercle de Bruges remonte deux buts en cinq minutes et frustre le Beerschot

Grâce à une fin de rencontre tonitruante, le Cercle de Bruges est parvenu à s’imposer 2-3 sur le terrain du Beerschot-Wilrijk samedi soir lors de la huitième journée de la deuxième tranche de la Proximus League de football. Une victoire incroyable qui permet aux Brugeois de s’emparer provisoirement de la tête du classement de la deuxième période en attendant le match du Lierse face à Tubize dimanche (14h30). Les Anversois semblaient pourtant avoir la victoire en mains dans cette rencontre qu’ils avaient fait basculer en leur faveur après treize minutes. Richard Kule Mbombo s’était alors chargé d’ouvrir le score en remportant son face à face avec Paul Nardi. Isaac Kone avait ensuite compliqué la tâche de son équipe en déviant le ballon dans son propre but d’un coup de tête maladroit (22e).

Le Cercle a toutefois su réagir et renverser son adversaire dans les dernières minutes.

Gianni Bruno a d’abord montré la voie aux siens en inscrivant un premier but à la 83e. Irvin Cardona s’est ensuite chargé d’égaliser d’une superbe frappe croisée (87e), avant que Benjamin Lambot n’offre la victoire aux Brugeois dans la foulée (88e).

Au classement de la deuxième période, le Cercle est premier avec 17 points, soit deux de plus que le Lierse (un match de moins), et sept de plus que le Beerschot qui prend un gros coup au moral une semaine après sa défaite (2-1) au Lierse.

Les hommes de Marc Brijs perdent aussi leur première place au classement cumulé où le Cercle prend la tête avec 40 points contre les 39 du Beerschot.

