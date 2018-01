L’Anversoise Angeline Flor Pua couronnée Miss Belgique 2018

L’Anversoise de 22 ans Angeline Flor Pua a été élue Miss Belgique 2018, samedi soir à La Panne. La reine de beauté flamande est suivie sur le podium de Zoé Brunet, de Jemeppe-sur-Sambre, et Dhenia Covens, de Vremde (province d’Anvers), respectivement première et deuxième dauphines. Angeline, née le 17 avril 1995, étudie actuellement à l’académie d’aviation. Elle y est en troisième année, pour devenir pilote.

Elle cite comme passions le voyage, le sport, la cuisine, ainsi que son petit chien, « My Love Bobby the Pug ».

Elle succède au palmarès de l’élection à la Brugeoise Romanie Schotte.

Source: Belga