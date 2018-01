« Goffin est l’un des meilleurs joueurs du monde », pense Rafael Nadal

« Goffin a ses chances ici. Pourquoi pas? ». Rafael Nadal (ATP 1) a confié samedi à Melbourne, lors du Media Day, la journée des conférences de presse d’avant-tournoi, que David Goffin (ATP 7) avait clairement le potentiel pour briller cette année à l’Australian Open. L’Espagnol, qui n’a plus joué depuis sa défaite contre le Liégeois en poule au Masters de Londres, en novembre dernier, considère qu’il faudra faire très attention à lui sur les courts de Melbourne Park.

« Il est l’un des meilleurs joueurs du monde », a-t-il expliqué. « S’il est frais physiquement, et je pense qu’il doit l’être, c’est un joueur très complet. Il peut lutter partout pour le titre. C’est quelqu’un de terriblement talentueux. Et il a acquis beaucoup d’expérience en disputant de gros matches. »

Rafael Nadal peut devenir à Melbourne le premier joueur de l’histoire à inscrire son nom au moins deux fois au palmarès de chacun des quatre tournois du Grand Chelem, mais malgré ses états de service, le Majorquin considère qu’il repart « de zéro comme tout le monde ». D’autant plus qu’il se remet une nouvelle fois d’une blessure au genou qui l’a empêché de participer au tournoi ATP de Brisbane la semaine passée.

« C’est la première fois de ma carrière que j’arrive ici sans avoir disputé de match officiel. Il s’agit donc d’une toute nouvelle situation. La saison dernière a été très longue. Prolifique, mais longue, car j’ai joué beaucoup de matches. J’ai dû recommencer un peu plus tard que prévu et en douceur, afin d’être frais mentalement et physiquement. J’ai disputé un match exhibition à Kooyong et un autre d’entraînement ici contre Thiem. On verra si je suis en état de bien commencer la saison. En tout cas, je suis très motivé », conclut-il.

Rafael Nadal fera son entrée en lice lundi contre le Dominicain Victor Estrella Burgos (ATP 81).

