EuroMillions Volley League – Roulers vainqueur logique de Zoersel

Roulers s’est imposé 3-0 (25-23, 25-20, 25-15) face à Amigos Zoersel samedi soir lors de la treizième journée de l’EuroMillions Volley League et reste donc en tête du classement. Ce duel entre le premier et le dernier du championnat n’a logiquement pas réservé beaucoup de suspense avec des roulariens dominateurs en trois sets. Zoerstel n’a cependant pas à rougir de ses deux premiers sets où il a joué un beau volley.

Thomas Konings de Roulers a été le plus décisif avec 16 points mais est suivi de près par Thomas Blondeel d’Amigos Zoersel qui en a inscrit 15.

Au classement, Amigos Zoersel compte cinq points et accuse toujours un point de retard sur Gand. Roulers trône quant à lui en tête avec une avance de six points sur Menin et Maaseik.

Les Limbourgeois de Maaseilk ont toutefois deux rencontres de moins au compteur et jouent dimanche contre Waremme. Ils ont dès lors l’occasion de revenir à trois points de la tête. Dimanche aussi, Alost se déplacera à Guibertin pour la première fois sans Frank Depestele qui est parti en Argentine.

Source: Belga