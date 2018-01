Euro Hockey Indoor – L’Autriche bat l’Allemagne aux shoot-outs et rejoint la Belgique en finale

Tweet on Twitter

L’Autriche a surpris l’Allemagne, éliminant de la finale les tenants du titre aux shoot-outs, samedi soir à la Lotto Arena lors de la deuxième demi-finale de l’Euro messieurs de hockey en salle. Elle rejoint ainsi la Belgique pour la conquête du sacre continental, dimanche (14h30). Les Autrichiens ont réussi à partager, 2-2, avec la première nation mondiale au terme du temps réglementaire, puis ont vaincu les triples lauréats des trois dernières éditions 4-3 au toujours spectaculaire exercice des shoot-outs. Les Autrichiens, classés à la 2e place mondiale et finalistes malheureux des deux derniers Euros contre l’Allemagne, ont cette fois pris leur revanche grâce à une avance de deux buts inscrits en première mi-temps.

Moritz Furst et ses équipiers recollèrent toutefois au score avant la pause. La deuxième période se montra stérile en buts même si le match put balancer d’un côté comme de l’autre, laissant finalement la décision tomber au terme d’une longue séance de shoot-outs.

Samedi midi, les Indoor Red Lions (FIH-16) avaient réussi à conserver leur première place du groupe B en partageant l’enjeu 3-3 avec l’Autriche, se qualifiant haut la main pour les demi-finales. En début de soirée, ils avaient joué le match parfait en écartant la Pologne (FIH-5) par 7 buts à 3 pour leur place en finale.

Le latch pour la 3e place (13h00) oppposera l’Allemagne et la Pologne.

Source: Belga