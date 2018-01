Dakar 2018 – Ton van Genugten gagne la 7e étape en camion avec son copilote belge Peter Willemsen

Tweet on Twitter

Le Néerlandais d’Eindhoven Ton van Genugten (Iveco) a remporté la 7e étape du Dakar 2018 disputée samedi entre La Paz et Uyuni en Bolivie dans la catégorie camions, avec son copilote belge Peter Willemsen et son compatriote Bernard ter Kinderen. Les trois hommes ont devancé l’Argentin Federico Villagra (Iveco) de 2:01. Le Russe Eduard Nikolaev (Kamaz), arrivé 3e à 4:54, conserve la tête du classement général. Nikolaev compte 49:47 d’avance sur Villagra. Le Biélorusse Siarhei Viazovich (MAZ) est 3e à 2h49:08.

Van Genugten et Willemsen sont 5e à 4h24:05.

Source: Belga