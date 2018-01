Barcelone prête Arda Turan à Basaksehir

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Arda Turan quitte le FC Barcelone pour retourner en Turquie, à Basaksehir, ont annoncé les deux clubs samedi. Le joueur turc, 30 ans, est prêté pour deux ans et demi à Basaksehir. « Au cours de cette période, le FC Barcelone conserve la possibilité de transférer le joueur durant les fenêtres de transfert de l’UEFA et recevra un montant en fonction de ses performances. Pour sa part, Basaksehir se réserve la possibilité d’acheter le joueur au FC Barcelone », a précisé le club espagnol dans un communiqué. « Arda Turan rentre aujourd’hui dans son pays avec le maillot orange », couleur de Basaksehir, a indiqué le président du club turc Göksel Gümüsdag dans un communiqué publié sur le site de l’équipe. « Ce n’est pas seulement un transfert pour Basaksehir, mais un transfert pour toute la Turquie », a ajouté Gümüsdag.

Passé par Galatasaray et l’Atlético Madrid, Turan a été transféré à Barcelone durant l’été 2015. Mais, en raison d’une sanction infligée par la FIFA à Barcelone, il avait dû attendre janvier 2016 pour effectuer ses débuts avec les ‘Blaugrana’. Il a disputé 55 rencontres et marqué 15 buts avec le Barça, remportant un titre de champion et deux Coupes du Roi.

Champion d’automne et actuel leader du Championnat de Turquie, Basaksehir ne cesse de monter en puissance ces dernières années au point de rivaliser avec les autres géants d’Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas.

Source: Belga