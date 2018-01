Donner de la viande crue à son chien ou à son chat ? Une mauvaise idée selon des chercheurs

Tweet on Twitter

Donner de la viande crue aux animaux domestiques peut paraître une bonne idée, sauf qu’elle est un nid à bactéries potentiellement dangereux pour la santé, ont affirmé des chercheurs vendredi.

Chiens et chats sont friands de cette chair qu’ils digèrent mieux que si elle est cuite. Oreilles de porc, cous de poule, haché de lapin, panse de boeuf et autres abats, etc.: l’offre abonde.

Des analyses ont été réalisées sur 35 produits surgelés vendus aux Pays-Bas, où la moitié des maîtres disent donner en partie ou seulement de la viande crue à leur carnivore préféré.

Un nid à bactéries

Et les résultats, détaillés dans la revue Vet Record, sont préoccupants. « L’Escherichia coli O157 a été isolée sur huit produits (23%), des variétés de Listeria étaient présentes dans 15 produits (43%) et de salmonelles dans sept produits (20%) », ont résumé les vétérinaires dans un communiqué. Parfois cette viande transporte aussi des parasites: Sarcocystis cruzi (quatre produits, soit 11%) et Toxoplasma gondii (deux produits, 6%).

Pour les auteurs, l’étude, même avec un échantillon restreint, démontre que cette viande crue « peut être contaminée avec un ensemble de pathogènes zoonotiques bactériens et parasitaires, source éventuelle d’infections » chez les animaux domestiques. Ils pointent « un risque pour la population humaine » si les précautions d’hygiène sont mal respectées.

Pour ceux qui craignent tous ces pathogènes, reste la nourriture industrielle, en conserve ou en croquettes, « rarement contaminée par des pathogènes », soulignent les vétérinaires néerlandais.