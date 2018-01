Tweet on Twitter

Il pourrait se vendre plus de 50 millions d’assistants vocaux intelligents en 2018, selon Canalys. Pour le cabinet d’études, il s’agirait même du secteur high-tech le plus dynamique du moment.

Dans ses prévisions, Canalys indique que les ventes globales du secteur pourraient atteindre les 56,3 millions en 2018. Sans surprise, c’est aux États-Unis qui devraient s’écouler une majorité de ces appareils, à raison de 38,4 millions d’unités. La Chine s’imposerait en 2e place, loin derrière, avec quelque 4,4 millions d’enceintes vendues.

Historiquement, c’est Amazon qui a lancé le phénomène, en 2014, avec sa gamme Echo, tandis que Google lui a emboité le pas deux ans plus tard avec Home, ce qui a eu comme conséquence directe de doper les ventes de ce type d’appareils, passant de moins de 10 millions en 2016 à plus de 30 millions en 2017.

Désormais, de plus en plus d’acteurs débarquent sur ce marché en proposant des enceintes compatibles avec Google Assistant. C’est notamment le cas aujourd’hui de la Sonos One ou encore de la gamme JBL Link.