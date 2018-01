TC Liège – Vaste escroquerie « Elite Secure Invest »: l’affaire est fixée au 22 février

Le dossier « Elite Secure Invest » (ESI), du nom d’un club d’investissement privé qui a escroqué des milliers de personnes en région liégeoise, est fixé le 22 février prochain devant la 18e chambre du tribunal correctionnel de Liège, a indiqué vendredi le parquet de Liège. L’affaire avait été révélée fin 2015. Des milliers de personnes en région liégeoise ont été préjudiciées par ce club d’investissement privé, via un système pyramidal. Le principal instigateur avait été, à l’époque, placé sous mandat d’arrêt.

ESI, qui était active depuis novembre 2014, démarchait ses membres par le bouche à oreille et via internet. Les personnes intéressées assistaient à des visio-conférences ou présentations organisées dans des hôtels. Elles s’y voyaient proposer d’investir une somme minimale de 100 euros, avec la promesse d’un rendement de 8% grâce à des placements financiers. Chaque nouveau membre était également invité à en amener d’autres afin de devenir membre « privilège » et de bénéficier ainsi de rentes à vie.

Or, selon les éléments de l’enquête menée par la police judiciaire fédérale de Liège, les sommes confiées à ESI n’ont produit aucun bénéfice. Les avantages payés à certains membres l’ont été uniquement grâce aux fonds versés par d’autres membres.

Source: Belga