Juncker salue le compromis de coalition en Allemagne, « positif » pour l’avenir de l’UE

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a salué vendredi le compromis de coalition conclu en Allemagne entre les conservateurs et les sociaux-démocrates, estimant qu’il s’agissait d’une contribution « positive » et « constructive » pour l’avenir de l’UE. « Je suis complètement satisfait », a déclaré M. Juncker lors d’une conférence de presse à Sofia, au sujet de la partie concernant l’Europe dans les accords entre le parti d’Angela Merkel et les sociaux-démocrates. C’est « une contribution positive, constructive, orientée vers le futur », a-t-il ajouté. M. Juncker répondait à la presse à l’occasion du lancement officiel de la présidence bulgare du Conseil de l’UE.

« L’Allemagne est l’un des moteurs de l’UE et la stabilité allemande a un impact sur l’ensemble de » l’Union, a ajouté le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, espérant que le processus de négociations pour la formation d’un gouvernement allemand « sera bientôt terminé ». « Tous les sujets, tous les problèmes auxquels il faut apporter des solutions, dépendent de la collaboration et du soutien de la chancelière Merkel », a-t-il souligné.

Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus vendredi matin après plus de 24 heures de négociations à un accord de principe pour un nouveau gouvernement en Allemagne, qui doit permettre à la chancelière de rester au pouvoir.

L’accord prévoit notamment une « étroite collaboration avec la France » pour « renforcer » et « réformer » la zone euro, et Mme Merkel a promis un « nouveau départ » de l’Europe.

source: Belga