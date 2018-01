Euromillions Basket League – Charleroi s’impose à Liège grâce à un Scott Thomas en feu

Le Spirou Charleroi l’a emporté 98-104 sur le parquet de Liège en ouverture de la 15e journée de championnat vendredi soir. Dans un match très offensif, les Carolos ont fait la différence en deuxième période grâce aux 35 points de Scott Thomas. Le premier quart-temps ponctué sur le score de 28-32 annonçait un match très offensif. Dans le deuxième quart-temps, les Liégeois resserraient leur défense. Avec 15 points encaissés dans le deuxième acte, Liège prenait les commandes en menant 53-47 au repos.

Après la pause, les hommes de Brian Lynch retrouvaient leur efficacité offensive. Portés par les 35 points (dont 8/9 à 3 points) de Scott Thomas, les Carolos reprenaient les devants avant les dix dernières minutes: 73-77. Malgré les 29 points de Bojovic et les 25 points de Larson, Liège ne parvenait plus à faire son retard et devait s’incliner 98-104.

Grâce à ce succès, le Spirou rejoint provisoirement Alost à la troisième place. Liège, de son côté, reste bloqué à la sixième place. Les quatre dernières rencontres de la journée aura lieu samedi avec notamment le duel pour la deuxième place entre Mons et Anvers.

Source: Belga