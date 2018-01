Euro Hockey Indoor – « La mentalité a fait la différence en fin de match », estime le coach belge

Qualifiés pour les demi-finales de l’Euro de hockey en salle après leurs deux premières rencontres de la phase de groupes, les Indoor Red Lions ont déjà atteint leur premier objectif, soit le maintien en division A, le plus haut niveau de la compétition. « C’est vrai que ce fut une belle première journée d’ouverture pour notre équipe, mais nous sommes encore loin du rêve optimal », estime Alexandre De Chaffoy, le coach belge. « On peut être heureux d’être rentrés ainsi dans le tournoi et de nous qualifier pour les demi-finales après déjà deux rencontres. Le top 4 était un objectif ambitieux que nous nous étions fixés afin de pousser nos gars à se dépasser. Et c’est ce qu’ils ont fait. »

Malmenés en début de match, les Belges sont parvenus à redresser la barre en cours de partie. « Jouer un deuxième match dans la journée est toujours compliqué. On a plus dur à trouver son rythme et à rentrer dans la rencontre. On a d’ailleurs remarqué que c’était le cas de toutes les équipes. Même l’Autriche a connu ce problème. Les Suisses étaient très agressifs au début mais nous avons réussi à trouver le contrôle au fur et à mesure. Dans les dernières minutes, la pression a inévitablement grandi, mais les joueurs sont restés concentrés et c’est leur mentalité qui a fait la différence », a conclut l’ancien Stick d’Or.

