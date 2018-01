Des femmes assistent pour la première fois à un match de football en Arabie saoudite

Tweet on Twitter

Des femmes pourront assister vendredi, pour la première fois dans l’histoire du royaume très conservateur d’Arabie saoudite, à un match de football dans un stade. Une section de 10.000 places a été réservée pour les supportrices et les familles dans le stade roi Abdullah à Jeddah qui accueille le match entre les clubs al-Ahly en al-Baten. Au moins 1.200 billets ont déjà été vendus à des femmes et des familles. Tous devraient être vendus dans les heures précédant le match, écrit le journal Okaz. Il s’agit de la première des trois rencontres auxquelles les femmes ont été autorisées à assister ce mois-ci par les autorités saoudiennes. Les deux autres compétitions sont prévues le samedi 18 janvier dans la capitale Riyad et dans la ville de Dammam (ouest).

Le football est le sport le plus important en Arabie saoudite, qui s’est d’ailleurs qualifiée pour la Coupe du monde en Russie organisée cet été. L’autorité du sport saoudienne avait annoncé en octobre que trois stades, qui n’accueillaient jusqu’ici que des hommes, étaient prêts à recevoir également des familles et des femmes, placées dans une section à part et disposant d’une entrée spécifique.

Source: Belga