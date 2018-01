David Beckham lance sa propre gamme de soins pour hommes

Tweet on Twitter

House 99 va lancer des produits cosmétiques pour hommes. Cette nouvelle gamme de soins est lancée sous la direction de David Beckham.

L’ex-footballeur se lance dans l’univers des cosmétiques. «Je suis tellement enthousiaste à l’idée de pouvoir enfin partager House 99 avec le monde entier ! Pour moi, prendre soin de soi, ce n’est pas seulement une question d’apparence, mais c’est aussi une question de ressenti. C’est aussi se sentir bien, essayer de nouvelles choses et construire son prochain look. House 99 va donner aux gens l’inspiration ainsi que les produits adaptés pour expérimenter tout en se sentant à l’aise», clame David Beckham.

Le nom de la marque House 99 a une signification pour l’ex-footballeur. « House » vient de la volonté de fédérer une communauté soudée d’aficionados des produits de soins pour partages des astuces. Et « 99 » était une année marquante personnellement et professionnellement pour David Beckham (l’année laquelle il a épousé sa femme Victoria, la naissance de son fils Brooklyn et l’année où Manchester United a remporté la Champion’s League).

La marque fera ses débuts au Royaume-Uni le 1er février. Elle sera vendue via Harvey Nichols et dans 19 pays à travers le monde à compter du 1er mars 2018.