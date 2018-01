Naufrage d’un bateau de migrants vénézuéliens tentant de se rendre à Curaçao

Tweet on Twitter

Au moins quatre personnes ont péri noyées et des dizaines ont été portées disparues après le naufrage d’un bateau transportant des migrants vénézuéliens vers l’ile de Curaçao, a annoncé la police. La police a déclaré au site d’informations Curaçao News avoir découvert les corps de deux femmes et deux hommes et qu’elle menait des recherches pour retrouver d’éventuelles autres victimes.

Une trentaine de personnes se trouvaient à bord du bateau qui avait appareillé à La Vela de Coro dans l’Etat de Falcon dans le nord du Venezuela, selon les médias vénézuéliens. Luis Stefanelli, un député de l’opposition de l’Etat de Falcon, a déclaré à la presse que le bateau transportait « une trentaine de personnes, toutes ayant moins de 35 ans, dont des mineurs ».

Chacun avait versé aux trafiquants le somme de 100 dollars « pour être transporté vers l’île d’Aruba », île néerlandaise des Caraïbes proche des côtes du Venezuela.

« Il est impossible de déterminer combien » de passagers ont péri, a-t-il souligné.

La police de Curaçao a annoncé avoir arrêté deux hommes soupçonnés d’être des migrants dans la zone où les corps ont été retrouvés.

source: Belga