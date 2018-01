Les Belges à l’étranger – Thomas Vermaelen et Barcelone se qualifient pour les quarts de la Copa del Rey

Le FC Barcelone s’est qualifié sans aucun problème pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en surclassant le Celta Vigo (5-0), jeudi au Camp Nou, après avoir concédé le nul à l’aller (1-1). Thomas Vermaelen a remplacé Gerard Piqué dans la défense centrale du Barça à la mi-temps. Triple tenant du trophée, le Barça a ainsi signé son 28e match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues.

Sous les yeux du Brésilien Philippe Countinho, leur dernière recrue, les Catalans ont imposé d’entrée leur rythme.

Lionel Messi a ouvert le score dès la 13e minute, en reprenant de volée un centre de Jordi Alba venu de la gauche. Deux minutes plus tard, l’Argentin exploitait une nouvelle offrande de Jordi Alba pour doubler la mise d’une frappe enroulée.

Dans un match à sens unique, Sergio Alvarez, le gardien du Celta, s’inclina à nouveau à la 28e. Messi rendit en effet la politesse à Jordi Alba, sa superbe ouverture permettant au latéral gauche du Barça d’inscrire le 3e but, de près.

Luis Suarez exploita un cafouillage de la défense du Celta pour aggraver encore le score à la demi-heure de jeu.

Lionel Messi, mission accomplie, céda sa place à Ousmane Dembelé à la 59e.

Ivan Rakitic, sur un corner, clôtura le score de la tête pour le Barça à trois minutes de la fin.

Dans les autres matches de la soirée, l’Espanyol Barcelone et le FC Séville se sont qualifiés respectivement aux dépens de Levante et de Cadix (D2).

Mercredi, le Real Madrid avait éliminé Numance (D2), en concédant le nul à Santiago-Bernabeu (2-2), avec une équipe très remaniée, après s’être imposé » 3-0 à l’aller.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi.

Source: Belga