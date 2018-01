Le New York Times qualifie Theo Francken de « Trump flamand »

Le quotidien américain New York Times qualifie, dans un article consacré à la gestion par la Belgique des migrants soudanais, le secrétaire d’État à la Politique d’Asile et de Migration de « Trump flamand ». Theo Francken a réagi sur Twitter en partageant une vidéo où il dément être « anti-migration ». « Theo Francken est un nationaliste flamand de 39 ans qui a été désigné secrétaire d’État à l’Asile et la Migration en 2014. Il est connu pour faire des déclarations incendiaires sur les migrants; en septembre, il s’est excusé pour avoir utilisé le terme ‘nettoyer’ pour une opération de police lors de laquelle plusieurs immigrants sans papiers ont été arrêtés », relate le New York Times. « Ses supporters et ses détracteurs appellent M. Francken ‘le Trump flamand' ».

La comparaison ne plaît pas trop à Theo Francken lui-même. « Come again? », a-t-il écrit sur Twitter. Il a répondu avec une interview diffusée dans Terzake – sous-titrée pour l’occasion en anglais – dans laquelle il dit qu’il n’est « pas contre la migration et ne l’a jamais été ». Le Washington Post avait déjà qualifié M. Francken d' »extrémiste anti-immigration ».

Source: Belga